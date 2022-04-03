Изуродованные и замученные тела украинцев, изнасилованные женщины и несовершеннолетние девушки, связанные молодые мужчины, которых расстреляли – эти и многие другие ужасные зверства совершили российские военные, пока находились в Украине на Киевщине. Гражданские украинцы, не покидавшие свои дома, погибли от рук россиян наиболее жестоким образом.

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На фотографии с мест событий невозможно смотреть спокойно, от них в прямом смысле стынет кровь. Артисты в шоке от преступлений россиян и требуют наивысшего наказания для них.

Реакция звезд на фотографии из освобожденной Киевщины

"Господи, как такое может быть в центре Европы? Буча после освобождения… Я просто не могу проснуться от этого страшного сна. Нелюди, твари непрошенные. Должна быть расплата! Господи, ты все видишь. Эти мерзости должны понести законное наказание за совершенное", – написала в инстаграмме Наталья Могилевская .

"Жертвы российской оккупации. После освобождения многочисленных украинских городов Вооруженными Силами Украины, открывается ужасная картина преступлений россиян. Женщины и молодые девушки изнасилованы! Дети убиты!! Гражданские замучены! Геноцид Украинской Нации. Мир, что тебе еще нужно? Всем, кто кричит, что россияне не виноваты в этой войне, а вся вина лежит только на Путине, желаем почувствовать все то, что почувствовали наши украинские люди. Это не Путин лично насилует наших женщин, детей, расстреливает мирных жителей и закапывает их в канавах ", – говорится в сообщении группи "Антитела" .

"Я видел тела молодых парней. У них связаны руки, прострелена голова. Одет капюшон или шапка… Видно, что люди ехали на велосипеде, происходила детонация, и они навсегда остались на улицах родного города. Бедные люди. Очень много тел. Это слезы и боль… Всех молодых, здоровых просто расстреливали", – рассказал Дмитрий Комаров .

"Облезлые твари трусливо сбежали после всех своих зверств! Но большинство бежало через Чернобыльскую зону, вдыхая радиационную пыль, которая поднималась от колес техники. Так что многие даже до конца войны не доживут. А если и доживут, то сами знаете как… А мы? Мы стали сильнее и сплочённее! И будем всегда держаться вместе, чтоб гнать этих облезлых мразей", – подчеркнул Слава Демин.