После жутких кадров из Бучи, облетевших весь мир, всем стало ясно, что россияне пришли в Украину, чтобы уничтожить наш народ. То, что мы увидели после освобождения городов и поселков в Киевской области, невозможно забыть или простить.
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Сергей Жадан обратился к украинцам
Украина обязательно победит в этой войне, однако уже заплатила и продолжает платить очень высокую цену. Мы теряем самое ценное – жизнь украинских военных и мирных жителей. На нашу землю пришли русские палачи, насильники, мародеры, ошеломляющие цинизмом и жестокостью.
Сергей Жадан, который вместе с земляками обороняет героический Харьков, обратился к украинцам. Он призвал всех держаться, потому что россияне пришли, чтобы уничтожить украинский народ.
Друзья, держимся. Вся эта правда, которая нас оглушила, свидетельства из Бучи, невыносимы. Русские пришли уничтожать нас. У нас есть только один вариант уцелеть – победить в этой войне. Поэтому будем работать на победу, поддерживаем ВСУ. Все остальное – потом,
– подчеркнул Сергей.
Сейчас у украинцев должно быть только сопротивление, борьба и взаимоподдержка. Каждый день мы приближаемся к победе.
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Звезды в уволенных городах Киевщины
- Дмитрий Комаров побывал в Буче на следующий день после ее освобождения. Ведущий показал, как смотрится один из жилых кварталов города. А также рассказал, что на улицах лежат очень много тел людей всех возрастов, которых пытали и убивали.
- Андрей Хливнюк из "Бумбокса" после осколочного ранения вернулся на службу в ТрО. Вместе с другими военнослужащими мужчина приехал в освобожденный Ирпень .