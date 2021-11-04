Королева Елизавета II впервые за последние 18 лет появилась на публике с тросточкой. Это произошло 12 октября во время посещения ею церемонии празднования 100-летия Королевского британского легиона в Вестминстерском аббатстве. Перед этим она отменила визит в Северную Ирландию.

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Как чувствует себя королева

Врачи посоветовали Елизавете II не употреблять французское вино, которое она пила во время ужина последние полвека. Кроме того, ей не рекомендуют долгие прогулки в парке вместе с ее собаками.

Елизавета II с тростью / Фото Getty Images

Пока в Букингемском дворце не рассказывают подробностей относительно состояния здоровья королевы. Впрочем, на Даунинг-стрит уверяют, что с монархом все хорошо.

Я говорил с Ее Величеством, и она в хорошей форме. Ей просто необходимо следовать советам ее врачей и немного отдохнуть,

– сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Тайный план на случай смерти королевы

В Великобритании еще с 1960-х годов начали разрабатывать план на случай смерти королевы. Его регулярно обновляли и переписывали с учетом новых обстоятельств. План держали в тайне, но британским изданиям удалось получить доступ к документу.

По его данным, в день, когда королева Елизавета II умрет, начнется реализация плана под названием "Операция Лондонский мост", который продлится 10 дней. Как только станет известно о смерти монархини ее личный секретарь в течение 10 минут должен позвонить премьер-министру и сказать кодовую фразу "Лондонский мост упал".

Это запустит целую серию событий:

на Даунинг-стрит приспустят национальные стяги;

BBC и Ассоциация прессы Объединенного Королевства выпустят сообщение о смерти Елизаветы;

Центр глобального реагирования Министерство иностранных дел Великобритании оповестит правительства полсотни стран, входящих в Содружество наций.

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По плану, премьер-министр Великобритании будет первым представителем правительства, кто выступит с речью. Тогда он встретится с новым королем в 18:00. После этого король Чарльз выступит с речью перед народом.

План похорон

Позже королевская семья объявит план похорон. На 5 день после смерти в Лондоне проведут траурное шествие с гробом королевы. После этого ее отвезут в Вестминстерское аббатство, где в течение 3 дней можно будет попрощаться с Елизаветой II. Похоронят королеву на 10 день после смерти в часовне в Виндзорском дворце, где покоится ее муж Филипп.

Принц Чарльз – следующий монарх

По правилам монаршей семьи Великобритании, после Елизаветы II займет престол ее сын – принц Чарльз. Согласно документу, на следующий день после смерти королевы Совет престолонаследия, состоящий из высокопоставленных государственных деятелей, соберется в Сент-Джеймском дворце, чтобы провозгласить короля Чарльза новым сувереном.

Дольше всех у власти

Принцу Чарльзу не стоит ожидать изменения статуса в ближайшее время. В окружении королевы говорят, что Елизавета II еще полна энергии и желанием служить британцам.

Елизавета II дольше всех занимает престол Великобритании / Фото Getty Images

В 2022 году она будет праздновать 70-летний юбилей пребывания на британском престоле. Это самый большой срок пребывания британского монарха у власти.

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