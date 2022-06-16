Флешмоб "Вышиванка Победы" начался в мае 2022 года. Инициатором стал студент харьковского центра "Украинского центра лидерства" Андрей Бендюк. Чтобы собрать средства на беспилотник для Харьковской 92 бригады имени Ивана Сирко, он начал флешмоб, где вышитую мамой вышиванку одели такие звезды, как Сергей Жадан, Святослав Вакарчук, Дмитрий Комаров, Александр Пикалов и Евгений Кошевой.

К слову Вакарчук в вышиванке принял участие во флешмобе, чтобы собрать деньги на беспилотник



"Вышиванка Победы" Андрея Бендюка, вышитая мамой / Фото из инстаграмма студента

"Мы вдохновляемся известными украинцами (предпринимателями, звездами, писателями, актерами и спортсменами), которые вместе приближают победу, собирая миллионы гривен на помощь для ВСУ! Предлагаем флешмоб "Вышиванка Победы", во время которого выдающиеся украинцы, в нашей вышиванке, будут записывать видеообращение к нации, а 10 июня мы ее подарим тому, кто задонейтит самую большую сумму на покупку беспилотника», – писали студенты Харькова.

Во время флешмоба люди могли присылать средства на благотворительный счет, а тот, кто перечислил наибольшую сумму, получил вышиванку в подарок. За время флешмоба украинцам и звездам удалось собрать 1 миллион гривен. Об этом сообщил на своей инстаграм-странице Дмитрий Комаров, сфотографировавшийся с Вакарчуком.

Обсуждаем со Святославом Вакарчуком новый, пройденный в нужном направлении шаг. Деньги на беспилотник 92-й бригады собраны. 1 миллион гривен. Поехали дальше. Спасибо каждому, кто причастен,

– написал Комаров.

Как вышиванка выглядела на разных звездах шоубизнеса

Святослав Вакарчук

Дмитрий Комаров

Александр Пикалов

Евгений Кошевой