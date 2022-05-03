Она поздно поняла, – Оля Полякова назвала Лободу лицемеркой

Оля Полякова всегда была острой на язык, поэтому не подбирает слова и сейчас. Она прошлась по патриотизму Светланы Лободы, которая все 8 лет гастролировала на России. Певица считает позицию коллеги лицемерной.

После войны на Донбассе и оккупации Крыма Светлана Лобода выступала на России и получала награды в Москве. Ее гастроли завершились 24 февраля 2022-го, когда Путин напал на Украину. Однако певице понадобился месяц, чтобы назвать виновных в этой войне.

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Оля Полякова о Светлане Лободе

Мне кажется, она слишком поздно поняла, потому что начать писать что-то в поддержку Украины только после того, как тебя занесли в списки в России, – это двулично. Во всяком случае начала писать, начала говорить, и на том спасибо, и то хорошо,

– выразилась Оля Полякова.

Певица имела в виду список "неугодных" артистов, которым запретили выступать на России. Он появился в сети в середине марта, а через неделю Лобода впервые назвала Россию виновной в войне в Украине.

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