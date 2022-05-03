Она поздно поняла, – Оля Полякова назвала Лободу лицемеркой
Источник:ютуб-канал "Бакалейко и Катаев"
Оля Полякова всегда была острой на язык, поэтому не подбирает слова и сейчас. Она прошлась по патриотизму Светланы Лободы, которая все 8 лет гастролировала на России. Певица считает позицию коллеги лицемерной.
После войны на Донбассе и оккупации Крыма Светлана Лобода выступала на России и получала награды в Москве. Ее гастроли завершились 24 февраля 2022-го, когда Путин напал на Украину. Однако певице понадобился месяц, чтобы назвать виновных в этой войне.
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Оля Полякова о Светлане Лободе
Мне кажется, она слишком поздно поняла, потому что начать писать что-то в поддержку Украины только после того, как тебя занесли в списки в России, – это двулично. Во всяком случае начала писать, начала говорить, и на том спасибо, и то хорошо,
– выразилась Оля Полякова.
Певица имела в виду список "неугодных" артистов, которым запретили выступать на России. Он появился в сети в середине марта, а через неделю Лобода впервые назвала Россию виновной в войне в Украине.
Как к Лободе относится украинский шоу-бизнес
- Андрей Данилко убежден, что видео, на котором Лобода заливалась слезами, – фальшивое. Он думает, что артистка сняла его с пятого дубля.
- Шоумен Игорь Кондратюк говорил, что "поздно вср*лась Света Лобода". Она для него умерла еще в 2014 году, когда не распрощалась с российской сценой.
- Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя считает, что те, кто раньше "паслись в России", а сейчас "адаптируются к ситуации соплями и слезами", – лицемеры и приспособленцы. Так он намекает именно на Светлану Лободу.
- Звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цымбалюк признается, что за таких, как Светлана Лобода, ему стыдно. По мнению актера, она "неделю молчала, анализировала, что потеряет, если будет освещать правду, а затем начала выдавливать из себя слезы".
- Наталка Карпа признает, что Лобода поздно осознала произошедшее 8 лет назад, но считает, что она молодец, потому что "сейчас показала свою позицию".
- Маша Ефросинина тоже не берется осуждать певицу, ведь на третий день войны та перечислила ее благотворительному фонду сумасшедшую сумму денег.