Еще полтора месяца назад у украинского шоу-биза было много звездных друзей в России. Однако после полномасштабного вторжения Путина в Украину все показали свое подлинное лицо. Среди них и Филипп Киркоров. Он с 2015 года фигурирует в "Миротворце", но Полякова и Остапчук считали его другом.

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Оля Полякова о друге Филиппе Киркорове

Певица в отчаянии заявила, что ни Филипп Киркоров, ни другие звезды российского шоу-биза не объявились почти за два месяца войны.

Мне часто говорят: "А что же ты с Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что?" И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил: "Как ты? Как твои дети? Что у тебя? Как тебе помочь?",

– призналась Оля Полякова.

Оля Полякова с Филиппом Киркоровым / Фото из инстаграма певицы

Напомним, в первый день войны с другом Киркоровым поругался и Вова Остапчук. Они послали друг друга в сети после того, как шоумен написал: "Что? Молчишь?"

По мнению артистки, звезды из России боятся не столько Путина, сколько страшной правды о зверствах их солдат в Украине. К примеру, истории о расстрелянной подруге ее дочери Маше.

"Я думаю, что они боятся. Это такое страусиное поведение, когда ты не хочешь знать правду… Они не хотят эту правду слышать. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке. Так, неверное, спокойнее. Бог им всем судья", – высказалась Полякова.

У меня нет к ним никаких чувств. Они для меня просто не существуют, их больше нет в моей вселенной. Потому что это трусы,

– сказала певица о Киркорове и других друзьях из России.

Что известно о дружбе Оли Поляковой с Киркоровым