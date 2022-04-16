Еще полтора месяца назад у украинского шоу-биза было много звездных друзей в России. Однако после полномасштабного вторжения Путина в Украину все показали свое подлинное лицо. Среди них и Филипп Киркоров. Он с 2015 года фигурирует в "Миротворце", но Полякова и Остапчук считали его другом.
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Оля Полякова о друге Филиппе Киркорове
Певица в отчаянии заявила, что ни Филипп Киркоров, ни другие звезды российского шоу-биза не объявились почти за два месяца войны.
Мне часто говорят: "А что же ты с Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что?" И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил: "Как ты? Как твои дети? Что у тебя? Как тебе помочь?",
– призналась Оля Полякова.
Оля Полякова с Филиппом Киркоровым / Фото из инстаграма певицы
По мнению артистки, звезды из России боятся не столько Путина, сколько страшной правды о зверствах их солдат в Украине. К примеру, истории о расстрелянной подруге ее дочери Маше.
"Я думаю, что они боятся. Это такое страусиное поведение, когда ты не хочешь знать правду… Они не хотят эту правду слышать. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке. Так, неверное, спокойнее. Бог им всем судья", – высказалась Полякова.
У меня нет к ним никаких чувств. Они для меня просто не существуют, их больше нет в моей вселенной. Потому что это трусы,
– сказала певица о Киркорове и других друзьях из России.
Что известно о дружбе Оли Поляковой с Киркоровым
- В апреле 2020 года Оля Полякова на пару с Владимиром Остапчуком поздравляла Киркорова с днем рождения. Она публично называла путиниста "королем, очень добрым, отзывчивым человеком и классным другом".
- Уже в ноябре того же года звездные друзья встретились на фестивале в Дубае. Более того, выступление Поляковой помог организовать именно Киркоров. После этого певице пришлось оправдываться, что никакого "политического подтекста" на концерте в ОАЭ не было.
- Интересно, что после этого факапа их дружба не окончилась. В январе 2022 года, за месяц до войны, Киркоров по-украински поздравил Полякову с днем рождения.