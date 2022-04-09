Российский и казахский комик Нурлан Сабуров, наиболее известный по развлекательному шоу "ЧБД", выступил на днях в США с концертом. Там фанаты спросили его о позиции войны в Украине. Он ответил, что "никто ничего не обязан" и сказал, что боится высказываться, потому что у него семья.

Актуально У меня тоже есть свои страхи, – российский комик Сабуров боится говорить о войне

Как на слова Сабурова отреагировал Остапчук

Высказывание российского юмориста эмоционально восприняла украинская диаспора в США, которая засвистела перед входом в зал, но и украинские звезды, среди которых Владимир Остапчук.

"В "Что было Дальше" ты можешь быть очень смелым, кричать "мы можем здесь говорить что угодно", ты можешь быть кумиром миллионов и крутым комиком. Но в первую очередь ты должен быть человеком с ценностями. И называть войну войной, армию россиян – оккупантами, а то, что делают с невинными людьми – геноцидом", – написал телеведущий.

Это просто выбор. Но его нужно сделать. А когда ты сунул язык в ж*пу – ты молчанием поддерживаешь эти зверства. Теперь ясно "Что будет дальше", Нурлан. Ты умножен на нуль. И карьера, и все, что ты достиг и сделал,

– добавил он.

Реакция Потапа

Я согласен, вы все заткнули в свои трусливые задницы языки – не артисты и не кумиры больше. Артисты всегда становятся на борьбу за человеческие ценности! А вы – разочарование для всех! Никто с*ка из Вас слова не сказал, а ведь вы знаете правду!

– эмоционально выразился Потап.

"Знаете что Россия шматует, насилует, расстреливает и взрывает мирное население Украины!! А вы молчите! Угадайте "Что Будет Дальше?" Вы за своё молчание будете отвечать на каждом концерте на каждой съёмке и когда будете оставаться наедине с самим собой, всегда будете помнить, что вы трусы и просто прислуга! Быть человеком – это надо иметь силу! Яйца! А у вас этого нет… А у Макаревича есть", – добавил рэпер.