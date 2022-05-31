Он очень крут, – Злата Огневич рассказала о бывшем, который пошел на войну добровольцем

С марта Злата Огневич выступает для военных и собирает деньги для Украины на благотворительных концертах за границей. Пока она работает на артфронте, ее бывший молодой человек защищает страну на передовой.

Об экс-любимом, который пошел на войну, Злата Огневич рассказала Григорию Решетнику. Она призналась, что недавно возобновила с ним общение и искренне восхищается его храбростью. Правда, артистка не раскрыла ни его имя, ни то, кем он был до полномасштабного вторжения России.

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Злата Огневич о бывшем, который воюет

Я общалась со своим бывшим парнем. Он не военный, он доброволец. Он очень крут, просто невероятно крутой парень. Я горжусь тем, что он делает,

– заявила Злата Огневич.

Однако заметила, что поддерживает его как друга, никаких романтических отношений между ними и быть не может. "Вот представь себе, что ко мне в дом вошли люди, все грабят, крушат. Конечно же, сосед будет помогать мне как-то с ними справиться, поддерживать меня", – сравнила ситуацию певица.

Интересно, что во время войны Злата Огневич связалась не только с эксом, но и с участниками "Холостячки". В первый день войны, 24 февраля, ей написал финалист Дмитрий Шевченко, а с Максимом Тарапатой она "постоянно на связи". В то время как победитель реалити-шоу Андрей Задворный о ней даже не упомянул.

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Злата Огневич о друзьях на войне

Кстати, на фронте сейчас не только бывший парень Златы Огневич, но и друзья-активисты из "Правого сектора".

"Ребята из "Правого сектора", которых я очень давно знаю. Конечно, они не могут оставаться в стороне, когда на Украину нападают, когда в Украину приходит враг", – поделилась звезда.