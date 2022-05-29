Артистка убеждена, что Вадим Лебедь, преследующий ее более 3 лет, больной. На вопрос своих подписчиков в инстаграмме, какова судьба сейчас ее преследователя, она показала скриншот с сообщениями, где мужчина ее оскорбляет.

К слову Что это происходит, – Маша Ефросинина отреагировала на ситуацию с преследователем Златы Огневич

"Вот одни из его сообщений. Увидьте, что он где-то работает – требуйте увольнения. Он болен", – лаконично написала Огневич.



Злата Огневич рассказала о "сталкере" / Фото из инстаграм-сторис артистки

В переписке злоумышленник назвал артистку "дурой", посоветовал "потеряться" и заявил, что она "испортила ему жизнь". В частности, мужчина написал, что ждет суд.

Что известно о преследовании Огневич

В начале 2022 года Злата заявила, что 3 года страдает от преследований неадекватного мужчины. Она обращалась за помощью к Владимиру Зеленскому и Виталию Кличко.

После публичного объявления за дело артистки взялись правоохранители. Лебедю вручили подозрение и задержали его, но позже отпустили по решению суда. Из-за военных действий в Украине расследование дела Лебедя приостановилось.

Мы подали прошение о том, чтобы человека как-то ограничили от приближения ко мне. И тут женщина-судья даже не стала рассматривать. Полиция со своей стороны сделала все возможное, нашла преступника, она его арестовала, она сделала все. По закону его больше не могут задерживать, ему даже не вручено предписание о не приближении ко мне. То есть он может делать все, что захочет,

– рассказала певица.

Мужчину якобы уволили с работы и вызвали в полицию после того, как он снова появился в жилом комплексе звезды. Артистка увидела его на стоянке у своего дома в Киеве.

Сам правонарушитель никогда не скрывал, что хочет навредить певице и угрожал ее убить. В 2020 году сюжет с ним вышел на телевидении.



Как выглядит преследователь Златы Огневич / Скриншот с видео