Украинские знаменитости продолжают сражаться с врагом на культурном фронте. На днях они выступили для военных в Киеве.
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Злата Огневич и другие звезды выступили для военных
Ободрить защитников собрались музыканты – Злата Огневич и группа БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, а также актеры "Квартала 95" Евгений Кошевой и Александр Пикалов.
Я считаю честью петь и поддерживать бойцов. И скажу, что боевой дух, мотивированность – на самом высоком уровне! Мы все верим в нашу победу. Культурный фронт работает,
– поделилась Злата Огневич.
Мероприятие прошло по инициативе ОП и сотрудничества с отделом культурологической работы ВСУ, студией "Квартала 95" и украинскими артистами.
Военные с артистами / Фото из инстаграма Златы Огневич
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ выступили для военных / Фото из инстаграма группы
Злата Огневич с военными, для просмотра видео проверните справа: