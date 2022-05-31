Бессменный ведущий романтических проектов Григорий Решетник уже заикался, что следующими героями и участниками "Холостяка" и "Холостячки" могут стать те, кто сейчас храбро защищает Украину от российских оккупантов. Теперь он пообещал это публично.

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Какими будут будущие "Холостячка" и "Холостяк"

У меня вообще желание снять и "Холостячку", и "Холостяка" с военнослужащими – участники будут с терробороны, герои ВСУ. И мы обязательно это реализуем,

– пообещал Григорий Решетник.

Напомним, еще в апреле третьей "Холостячкой" он хотел видеть певицу и модель Дашу Астафьеву, которая с первых дней войны помогает терробороне – "готовит еду, чистит картошку на кухне".

Интересно, что Астафьева до сих пор волонтерит. Так что на днях она иронически подколола тех, кто "переживает" за границей: "Люди, которые сейчас где-то красиво на побережьях переживают за состояние страны, подскажите, будь ласка, правильно ли я все скомпоновала на фоточке?"

Почему "Холостяк-12" до сих пор не показали

Григорий Решетник признался, что они со съемочной группой не знают, что делать с уже отснятым 12 сезоном шоу "Холостяк". Сам ведущий считает, что сейчас не время для развлекательного телевидения. В то время как многочисленная публика просит его выпускать шоу уже.

Мы до войны сняли проект "Холостяк" в классическом формате – там нет военных, там девушки борются за сердце красавца-украинца, который переехал в Америку. И сейчас дилемма. Многие пишут: "Запускайте "Холостяк", мы очень ждем. Это даст новый толчок, территорию любви и отдушины". Но многие говорят, что не время для подобных развлекательных шоу,

– поделился Григорий Решетник.

Вторая украинская "Холостячка" Злата Огневич, с которой он делился этими мыслями, убеждена, что зрители должны увидеть "Холостяк" с Алексом Топольским, но советует Решетнику быть готовым к хейту.

"Должны быть готовы к тому, что выльется много хейта. А с другой стороны многие поклонники обрадуются этой новости. Что есть что-то светлое, о любви. Если бы мы не умели любить, то, наверное, мы бы все погрязли в войнах и страданиях", – высказалась Злата Огневич.

Григорий Решетник с "Холостяком" Алексом Топольским: фото

Напомним, съемки 12-го сезона шоу "Холостяк" закончились еще в январе 2022 года, тогда отсняли финальную церемонию роз. Постпродакшн длился два месяца, и 4 марта в 19:00 должна была состояться премьера проекта.