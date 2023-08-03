Оля Полякова с дочерью похвастались фигурами в купальниках: артистку раскритиковали за фотошоп

Певица Оля Полякова вместе со своей 18-летней дочерью Марией уехали на отдых. Следовательно, девушки поделились общими фото из живописного отеля. Они позировали в одинаковых купальниках на фоне бассейна. Однако в комментариях подписчики неоднозначно отреагировали на фотографии звездной мамы с дочерью.

Поклонники написали многие комплименты девушкам. Фаны отметили, что Оля с Машей прекрасно смотрятся. В то же время, были и негативные комментаторы, которые раскритиковали девушек за фотошоп.

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Оля Полякова показалась с дочерью в одинаковых купальниках

Исполнительница поделилась, что отдых для нее очень важен, ведь она сильно устала. Следовательно, совместное время с дочерью в прекрасном отеле ей очень помог восстановиться. На кадрах, которыми артистка поделилась с подписчиками, можно увидеть, что Оля с Машей имеют одинаковые изумрудные купальники.

Знаю, что некоторые люди скажут, что это не вовремя, а я скажу, что мы так устали, что я просто должна быть здесь. Лечебная вода, диета с высокой кухней, покой, магниевые ванны, крутое спа. Это все то, чего сейчас всем не хватает и я не исключение,

– отметила артистка.

"Пофотографировались с Марусей и похвастались похудевшими фигурами", — добавила Оля.

Реакция сети

В комментариях под фото можно встретить много комментариев, что фигуры Оли и Маши сильно отфотошопили перед публикацией. В частности, комментаторы отметили, что талия дочери певицы выглядит неестественно тонкой:

"Зачем Маше так фотошопить талию?";

"Очень хорошие. Великолепный фотошоп";

"Воспринимайте своего ребенка таким, как он есть! Маша красивая девушка, не бойтесь осуждения, если где-то у нее есть животик. Мы все не идеальны. Только зачем фотошопить?";

"Маша же такая красавица. Зачем фотошоп?";

"Увольняйте вашего ретушера";

Однако большинство слов, которые фаны оставили в комментариях, являются положительными. Подписчики подчеркнули, что девушка с мамой выглядит великолепно:

"Какие вы красотки";

"Девочки, вы всегда прекрасны";

"Девочка будет украинской Моникой Белуччи. Ее красота и женская сила только начинают набирать обороты";

"Украинские девушки самые красивые. Очень красивые и Машуня красавица";

"Девочки невероятные красотки";

"Вы так похожи. Такие две Барби. Просто супер. Тю, фотошоп? Где? Люди, сходите к офтальмологу. Вы уже зрение потеряли".