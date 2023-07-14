Кроме того, одно из украинских изданий распространило материал, что Оля Полякова якобы заставляет "полную" дочь заниматься спортом. Звездная мама решила не молчать и немедленно отреагировала. Певица подчеркнула, что не оставит эту ситуацию без внимания и подает в суд на СМИ.

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Оля Полякова ответила хейтерам

Под видео с тренировкой была куча комментариев, что Маша вроде бы поправилась и выглядит хуже, чем мама. Следовательно, Оля Полякова отреагировала на их слова.

Читаю комментарии под тренировкой. Какая вам нахрен разница, кто и как выглядит? Одни пишут Маша толстая, другие пишут Полякова старуха. Слушайте, вы что деб*ли? Посмотрите на себя и свою жизнь, и почему из вас лезет г*вно? Почему у вас так много г*вна, что вам нужно пойти на страницу человека и выплеснуть его? Выплесните себе его обратно в свою рожу,

– сказала певица.



Оля Полякова отреагировала на хейт / Скриншот по инстаграм-сторис

Певица подает в суд

После этого артистка также записала видео, в котором обратилась к изданию "Главред" и обвинила его в написании боди-шеймингового материала о ее дочери. Оля Полякова объяснила, что унижать ребенка за его тело сегодня неприемлемо. Особенно в развивающейся стране и борющейся за свободу.

Отметим, похоже, что после обращения Оли Поляковой издание удалило материал, поскольку по ссылке он недоступен.

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