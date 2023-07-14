Кроме того, одно из украинских изданий распространило материал, что Оля Полякова якобы заставляет "полную" дочь заниматься спортом. Звездная мама решила не молчать и немедленно отреагировала. Певица подчеркнула, что не оставит эту ситуацию без внимания и подает в суд на СМИ.
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Оля Полякова ответила хейтерам
Под видео с тренировкой была куча комментариев, что Маша вроде бы поправилась и выглядит хуже, чем мама. Следовательно, Оля Полякова отреагировала на их слова.
Читаю комментарии под тренировкой. Какая вам нахрен разница, кто и как выглядит? Одни пишут Маша толстая, другие пишут Полякова старуха. Слушайте, вы что деб*ли? Посмотрите на себя и свою жизнь, и почему из вас лезет г*вно? Почему у вас так много г*вна, что вам нужно пойти на страницу человека и выплеснуть его? Выплесните себе его обратно в свою рожу,
– сказала певица.
Оля Полякова отреагировала на хейт / Скриншот по инстаграм-сторис
Певица подает в суд
После этого артистка также записала видео, в котором обратилась к изданию "Главред" и обвинила его в написании боди-шеймингового материала о ее дочери. Оля Полякова объяснила, что унижать ребенка за его тело сегодня неприемлемо. Особенно в развивающейся стране и борющейся за свободу.
Отметим, похоже, что после обращения Оли Поляковой издание удалило материал, поскольку по ссылке он недоступен.
За что хейтят Машу Полякову в сети: последнее
- Дочь Оли Поляковой взбудоражила сеть новыми фото, где продемонстрировала непристойный жест. Маша с парнем показали на камеру средний палец. Не все подписчики отнеслись к этому с пониманием и подвергли критике девушку.
- Не так давно в инстаграмм-сторис Маша Полякова опубликовала фото, где ее руку держит парень. На безымянном пальце девушки было кольцо с изумрудным камнем, а фото Маша подписала: "Она сказала "да"". Большинство подписчиков подумали, что девушка намекает на помолвку.
Но через некоторое время Маша выставила сторис, где отметила, что это всего-навсего была шутка.
- Мария написала пост, что ее критикуют из-за фото и видео из спокойной жизни в Великобритании, а вместо этого призывают постить сторис и сообщения только в поддержку Украины. Девушка объяснила, что военные защищают украинские территории для того, чтобы люди могли продолжать наслаждаться жизнью.