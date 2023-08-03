О смерти свекра и дедушки дочери Анны актриса сообщила в инстаграме. Ольга Сумская показала совместное семейное фото.

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На фотографии Ольга Сумская позирует рядом со свекром Николаем Петровичем, мужем Виталием Борисюком и его сестрой Натальей. Актриса выразила свои соболезнования.

Ушел из жизни Николай Петрович Борисюк. Глубокие соболезнования Виталию и сестре Наталии. Светлая память нашему дорогому, самому доброму в мире отцу и дедушке, моему невероятному свекру! Летите, наш родной,

– написала Сумская.

Звезда не озвучила причины смерти и других подробностей.



Сумская со свекром, мужем и его сестрой / Фото из инстаграммы

Добавим, что о жизни Николая Борисюка мало известно, его сын, актер Виталий, редко говорил о своих родителях. Свекор Сумской работал в области сельского хозяйства, служил в министерстве, впоследствии возглавлял учреждение, которое контролировало все сельхозинституты и техникумы Украины.

Виталий Борисюк рассказывал в одном из интервью, что отец поддерживал его в выборе актерской карьеры. Муж Ольги Сумской считает, что это было не просто так, ведь у Николая Петровича также были способности к актерству и роскошный голос.

В комментариях звездные коллеги и поклонники выражают соболезнования семье в связи с потерей и пишут слова поддержки:

"Светлая память. Пусть покоится в мире. Самые искренние соболезнования семье",

"Сочувствие... Трудно пережить эту войну пожилым людям",

"Сочувствие. Держитесь".

"Искренние соболезнования! Светлая и вечная память!"

"Улетают родители… Так грустно от этого... Светлая память!"

"Царство Небесное! Соболезнование всей семье и сил пережить потерю",

"Ольга, примите самые искренние соболезнования вашей семье. Теперь ваш свекор ангел, который будет оберегать вас с неба... Царство Небесное".

Напомним, что 27 февраля 2022 года, на третий день полномасштабного вторжения, умерла мама Ольги Сумской – Анна Ивановна. "Не стало нашей мамочки... Адская боль... Душа разрывается..." – писала тогда актриса.