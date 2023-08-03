Поклонники написали многие комплименты девушкам. Фаны отметили, что Оля с Машей прекрасно смотрятся. В то же время, были и негативные комментаторы, которые раскритиковали девушек за фотошоп.
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Оля Полякова показалась с дочерью в одинаковых купальниках
Исполнительница поделилась, что отдых для нее очень важен, ведь она сильно устала. Следовательно, совместное время с дочерью в прекрасном отеле ей очень помог восстановиться. На кадрах, которыми артистка поделилась с подписчиками, можно увидеть, что Оля с Машей имеют одинаковые изумрудные купальники.
Знаю, что некоторые люди скажут, что это не вовремя, а я скажу, что мы так устали, что я просто должна быть здесь. Лечебная вода, диета с высокой кухней, покой, магниевые ванны, крутое спа. Это все то, чего сейчас всем не хватает и я не исключение,
– отметила артистка.
"Пофотографировались с Марусей и похвастались похудевшими фигурами", — добавила Оля.
Реакция сети
В комментариях под фото можно встретить много комментариев, что фигуры Оли и Маши сильно отфотошопили перед публикацией. В частности, комментаторы отметили, что талия дочери певицы выглядит неестественно тонкой:
- "Зачем Маше так фотошопить талию?";
- "Очень хорошие. Великолепный фотошоп";
- "Воспринимайте своего ребенка таким, как он есть! Маша красивая девушка, не бойтесь осуждения, если где-то у нее есть животик. Мы все не идеальны. Только зачем фотошопить?";
- "Маша же такая красавица. Зачем фотошоп?";
- "Увольняйте вашего ретушера";
Однако большинство слов, которые фаны оставили в комментариях, являются положительными. Подписчики подчеркнули, что девушка с мамой выглядит великолепно:
- "Какие вы красотки";
- "Девочки, вы всегда прекрасны";
- "Девочка будет украинской Моникой Белуччи. Ее красота и женская сила только начинают набирать обороты";
- "Украинские девушки самые красивые. Очень красивые и Машуня красавица";
- "Девочки невероятные красотки";
- "Вы так похожи. Такие две Барби. Просто супер. Тю, фотошоп? Где? Люди, сходите к офтальмологу. Вы уже зрение потеряли".
Скандал между Олей Поляковой и изданием из-за оскорбительного материала о Маше: главное
- Певица опубликовала видео с тренировки со своей старшей дочерью. Однако украинское издание "Главред" распространило материал о том, что артистка якобы вынуждает "полную" дочь заниматься спортом.
- После этого исполнительница записала видео, в котором обратилась к медиа и обвинила его в написании боди-шеймингового материала о ее дочери. Оля Полякова объяснила, что унижать ребенка за его тело сегодня неприемлемо. Особенно в развивающейся стране.
- "Главред" согласилось, что у статьи они выразили некорректные субъективные суждения по поводу дочери певицы Марии. Впоследствии эту статью удалили с сайта. Редакция заявила, что полностью признает свою вину, а материал был представлен в недопустимой форме.
- В ответ Оля Полякова опубликовала эмоциональное видеообращение к изданию, где выразило свое недовольство. Певица сказала, что хочет публичное видеообращение с извинениями журналиста перед ее дочерью.
- Оля Полякова добавила, что: либо редакция "Главред" лично извинится, либо она пойдет в суд и привлечет их к этому извинению.