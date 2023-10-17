Это самая красивая первая леди, которая когда-либо была в Украине – Полякова высказалась о Зеленской

Украинская певица Оля Полякова лично знакома с первой леди Еленой Зеленской. Она считает супругу президента Владимира Зеленского самой красивой первой леди Украины.

Полякова уверяет, что Зеленскую невозможно сравнить с другими украинскими первыми леди. Об этом она рассказала в новом интервью.

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Полякова высказалась о Зеленских

По ее словам, Елена Зеленская очень достойная и красивая женщина.

Она самая красивая первая леди ever, когда-либо находившаяся у нас в стране. Особенно если сравнивать… Она реально одна из лучших первых леди в мире. Так она выглядит, так она себя ведет,

– объяснила Полякова.

Она добавила, что украинцы "не балованы" нормальными первыми леди.

"Какие-то были тетушки, которые говорили: "Батю, я стараюсь", – и выглядели, как хрен знает что", – добавила Полякова.

Певица высказалась и о Владимире Зеленском. Она заявила, что войну "раскрыло" президента. По ее мнению, он стал героем.

Он "включил" в себя лидера, не успел, не убежал, а остался с народом и стал героем. Он взял на себя ответственность за народ в такое страшное время… Он держится достойно,

– добавила Оля.

Она отметила, что Зеленский "включил криворожского пацана, который не отдаст своего".

Певица уточнила, что еще ни разу не встречалась с Владимиром во время полномасштабной войны.

Полякова высказалась об Елене и Владимире Зеленских: видео

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