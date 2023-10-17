Полякова уверяет, что Зеленскую невозможно сравнить с другими украинскими первыми леди. Об этом она рассказала в новом интервью.
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Полякова высказалась о Зеленских
По ее словам, Елена Зеленская очень достойная и красивая женщина.
Она самая красивая первая леди ever, когда-либо находившаяся у нас в стране. Особенно если сравнивать… Она реально одна из лучших первых леди в мире. Так она выглядит, так она себя ведет,
– объяснила Полякова.
Она добавила, что украинцы "не балованы" нормальными первыми леди.
"Какие-то были тетушки, которые говорили: "Батю, я стараюсь", – и выглядели, как хрен знает что", – добавила Полякова.
Певица высказалась и о Владимире Зеленском. Она заявила, что войну "раскрыло" президента. По ее мнению, он стал героем.
Он "включил" в себя лидера, не успел, не убежал, а остался с народом и стал героем. Он взял на себя ответственность за народ в такое страшное время… Он держится достойно,
– добавила Оля.
Она отметила, что Зеленский "включил криворожского пацана, который не отдаст своего".
Певица уточнила, что еще ни разу не встречалась с Владимиром во время полномасштабной войны.
Полякова высказалась об Елене и Владимире Зеленских: видео
Как часто Владимир Зеленский видится с семьей
- Недавно президент Украины объяснил, что из-за войны встречается с женой крайне редко. В то же время такое общее время сильно его вдохновляет.
- Он признался, что скучает по своей семье – Елене и детям. Иногда ему хочется просто побыть рядом с ними.
- Ранее Зеленская рассказывала, что сейчас не живет с мужем. Они видятся, но очень редко. Кроме того, она отметила, что их дети скучают по отцу.