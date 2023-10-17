Полякова запевняє, що Зеленську неможливо порівняти з іншими українськими першими леді. Про це вона розповіла в новому інтерв'ю.

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Полякова висловилася про Зеленських

За її словами, Олена Зеленська дуже достойна та красива жінка.

Вона найкрасивіша перша леді ever, яка коли-небудь була в нас у країні. Особливо якщо зрівнювати... Вона реально одна з найкращих перших леді у світі. Так вона виглядає, так вона поводиться,

– пояснила Полякова.

Вона додала, що українці "не балувані" нормальними першими леді.

"Якісь були тітоньки, які казали: "Батю, я стараюся", – і виглядали, як хрін знає що", – додала Полякова.

Співачка висловилася і про Володимира Зеленського. Вона заявила, що війну "розкрила" президента. На її думку, він став героєм.

Він "включив" у собі лідера, не всцявся, не втік, а залишився з народом і став героєм. Він взяв на себе відповідальність за народ у такий страшний час… Він тримається гідно,

– додала Оля.

Вона зазначила, що Зеленський "включив криворізького пацана, який не віддасть свого".

Співачка уточнила, що ще ні разу не зустрічалася з Володимиром за час повномасштабної війни.

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