Полякова предполагает, что именно так запугали сбежавшего из Украины во время войны Потапа. Об этом певица рассказала в новом интервью.

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Тимати и Кадыров запугивали украинских артистов

По словам Поляковой, украинским артистам звонили по телефону Тимати с Кадыровым. Они угрожали смертью им или родным.

Многим артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали. Угрожали так, как они умеют – смертью, убийством родных. Они говорили, что найдут в любой точке мира и порежут на меха,

– заявила певица.

Ольга добавляет, что такие угрозы получали некоторые артисты, но она не назвала их имена.

"Но эти артисты не искривились и продолжили делать свое дело, а некоторые почему-то замолчали. Я сейчас не хочу ничего сказать. И я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх", – добавила певица.

Полякова предполагает, что подобные угрозы получил и Потап, когда он был за границей. По ее мнению, рэпера могли так же запугать.

Потап – великий артист, заслуженный. Но люди ему не простили, что он был за границей. Хотя у Леши в то время был самый информационный блог в инстаграмме… А потом что-то произошло. И у меня есть подозрение, что его запугали,

– считает артистка.

Смотрите полное интервью с Олей Поляковой: видео

Где Олю Полякову застала война