"Мы ни на кого не нападали": Полякова вспомнила, как послала россиянина, что попросил у нее фото
Источник:"Взрослые девочки"
Певица Оля Полякова вспомнила курьезный момент из Великобритании, когда она с дочками приехала на похороны Елизаветы II. Тогда у нее попросил фото россиянин, а звезда послала его, не стесняясь.
В новом выпуске совместного шоу Маша Ефросинина и Оля Полякова поговорили о том, отказывали ли фанатам в общем фото. Певица припомнила случай, как ее о селфи попросил россиянин.
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Россиянин попросил селфи у Поляковой
Оля Полякова вспомнила, что курьезная ситуация произошла в Лондоне, когда она с дочками приехала на похороны Елизаветы II.
"Перлись мы туда в очереди, наверное, часов пять. Ждали этого катафалка, увидели одну фару от машины, но типа побывали на похоронах. Потом выходим оттуда. Мы с Алисой толкались, толкались. Алиса вообще ничего не увидела, потому что рост еще не тот", – поделилась артистка.
Оле с младшей дочерью не удалось увидеть катафалк с монархиней, тогда как старшая в это время была в кафе. Алиса устала и начала капризничать, раздражая звездную маму. В тот момент неожиданно к ней подошел россиянин.
"Мы идем уставшие. Она идет и ноет: "Да ты меня привезла в этот Лондон, ты меня в детдом отдала, ты меня не любишь". Я шесть чесов на ногах, у меня все клокочет, я возвращаюсь и во всю улицу кричу: "Я не виновата, что проклятые рашисты напали на Украину. Мы не можем уехать домой!"".
Идет рядом какой-то чувак и говорит: "Мы ни на кого не нападали". Я возвращаюсь к нему и говорю: "Пошел на х*й". А он мне говорит: "Можно фото?". "Пошел на х*й",
– вспомнила Оля Полякова.
О чем еще рассказали "взрослые девочки"
- Маша Ефросинина вспомнила, как ей у селфи отказал знаменитый актер Том Генкс. Звезда подозревает, что на ней сработало правило "второго фото".
- Оля Полякова призналась, что долгое время держала обиду на Машу Ефросинину. Но однажды отомстила ей, когда не пришла на интервью.
- Также подруги "проехались" по известной украинской певице – в сети подозревают, что они говорили о Злате Огневич. Маша и Оля резко высказались о ее творчестве и осудили поступки.