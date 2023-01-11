Про обиду Полякова, которая недавно показала, как обустроила укрытие в подвале своего дома, рассказала в новом выпуске "Взрослых девочек".

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Как Маша Ефросинина оскорбила Олю Полякову

Полякова отметила, что всегда хорошо относилась к Ефросининой. Поэтому согласилась прийти к ней на проект "Маша", но подруга "под**бывала все съемки, была зла и неприятна". Затем Олю снова уговаривали пойти на программу к Маше, она не хотела идти, но в конце концов согласилась. Но ведущая снова была злой.

"После того, как ты меня под**бывала, я к тебе уже очень плохо относилась. Я все эти обиды сглотнула, ничего тебе не сказала, но запомнила. Меня очень уговаривали пойти на эту программу, я совсем не хотела к тебе идти, но меня уговорили. Пошла, и ты в этой программе снова была зла со мной. Ты сидела, оценивала меня. Там ты мне тоже очень не понравилась", – сказала Полякова.

Спустя время Ефросинина пригласила певицу на интервью. Однако Полякова не пришла. И причиной тому стало оскорбление. Маша вместе с командой 8 часов ждала Олю, заплатила всем гонорары, аренду студии, но интервью так и не состоялось.

Я приехала и поняла, что я не могу идти к тебе на интервью. Не могу и не хочу. Это было впервые, когда я поняла, что подставила тебя. И где-то я отомстила тебе,

– рассказала Оля.

Потом они вторично договорились об интервью, и на этот раз звезда уже пришла. Полякова отметила, что причиной этого стали положительные изменения в Ефросининой: "Я поняла, что ты меняешься. Мы знали три разных Маши. Первая – открытая, забавная искренняя. Потом ты стала очень напряженной, сконцентрированной, злой. А потом ты стала теплее, человечнее, добрее. Сейчас ты очень приятна в общении. Но было время, когда с тобой было неприятно. Потому что всегда ожидала от тебя подкалывания. Ты это делала".