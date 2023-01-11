Украинская ведущая Маша Ефросинина обсудила с Олей Поляковой тему отказа. Звезда вспомнила, как ей отказал в фото знаменитый актер.

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Маша Ефросинина о звезде, которая отказала ей в фото

Мы с Тимуром во Флоренции 2016 или 2017 поехали в романтическое путешествие. Заходим в ресторан, а там сидит Том Хэнкс. Говорю: "Тимур, я хочу с ним фото",

– вспомнила Маша Ефросинина.

Ведущая рассказала, что перед ней к актеру подошла женщина, праздновавшая день рождения. Том Хэнкс согласился сделать с ней селфи, но Маше отказал. Чтобы успокоиться, звезда выпила много алкоголя.

"И там гуляла какая-то компания женщин, у одной из них был день рождения. Она к нему подбегает и просит фото. И он встает, сам берет телефон, сам делает фото. Когда подошла я, он мне сказал: "Нет, в следующий раз"".

Я думаю, что на мне сработало правило "второго фото". То есть если бы он сфотографировался со мной, весь ресторан понял бы, что можно выстраиваться в очередь и с ним теперь делать селфачи,

– пояснила Маша Ефросинина.