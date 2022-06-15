Оля Полякова впервые презентовала в Грузии украиноязычную песню "Доленька"
Украинская певица Оля Полякова провела благотворительный концерт в Тбилиси, выразив благодарность всему грузинскому народу. Там она спела одну из своих невыпущенных еще песен "Доленька", покорившей местную публику.
В "Новом дворце" в Тбилиси на благотворительном концерте в поддержку Украины собралось более 7 тысяч человек. Мероприятие помог организовать друг Украины, а также эксучастник проекта "Холостяк" Иракли Макацария совместно со своим благотворительным фондом Save Ukraine. Среди зрителей в зале было много украинских детей-беженцев, некоторые из них вышли на сцену с желто-голубыми флагами под песню "Счастливые люди".
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В новой песне "Доленька" Оля Полякова вызвала в памяти многих переселенцев тяжелые воспоминания со дня полномасштабного вторжения России – 24 февраля. Также она поблагодарила грузинских матерей за то, что те воспитали достойных сыновей, которые уехали воевать с Россией вместе с Вооруженными Силами Украины.
Оля Полякова с детьми на сцене в Грузии / Фото прессслужбы
7 тысяч человек пришли на концерт Поляковой / Фото прессслужбы
Грузинский народ, испытавший на себе не понаслышке, что такое война, чувствует общность со всеми украинцами, а некоторые из них рискуют своей жизнью, отправляясь в Украину воевать. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с Россией. Большое спасибо и низкий поклон матерям, чьи дети защищают украинские земли. С начала войны пролито крови по меньшей мере десяти грузин, борющихся на стороне Украины. Герои не погибают!
– заявила на сцене Полякова.
Во время благотворительного мероприятия зрители онлайн могли пожертвовать, а также все средства пойдут на помощь Украине благодаря приобретенным билетам. Следующие благотворительные концерты Оли Поляковой пройдут в Праге. Артистка даст сразу два концерта – 30 июня и 1 июля. Оба выступления состоятся на сцене театра HYBERNIA.
Полякова объединила на концерте грузин и украинцев / Фото прессслужбы
Творчество Поляковой после вторжения
- Отметим, что до вторжения России в Украину 24 февраля у Оли Поляковой был полностью русскоязычный репертуар. С этими песнями женщина собирала стадионы, но теперь планирует писать только украинские хиты.
- Раньше у нее не было ни одной песни на украинском языке, только на русском. Сейчас их уже шесть, а к осени артистка собирается записать целый альбом.
- Недавно Оля Полякова завершила тур по Соединенным Штатам Америки. В каждом городе Америки Оля обращалась к зрителям с просьбой поддержать инициативу президента Украины "United24 – платформа для сбора пожертвований со всего мира".
- После первой части тура в США артистка отмечала, что такие концерты – это не только способ собрать средства в поддержку Украины, но возможность напомнить, что война в нашей стране продолжается . Мир устает от ежедневных новостей о войне, со временем интерес людей к происходящему в Украине исчезает.