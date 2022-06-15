В "Новом дворце" в Тбилиси на благотворительном концерте в поддержку Украины собралось более 7 тысяч человек. Мероприятие помог организовать друг Украины, а также эксучастник проекта "Холостяк" Иракли Макацария совместно со своим благотворительным фондом Save Ukraine. Среди зрителей в зале было много украинских детей-беженцев, некоторые из них вышли на сцену с желто-голубыми флагами под песню "Счастливые люди".

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В новой песне "Доленька" Оля Полякова вызвала в памяти многих переселенцев тяжелые воспоминания со дня полномасштабного вторжения России – 24 февраля. Также она поблагодарила грузинских матерей за то, что те воспитали достойных сыновей, которые уехали воевать с Россией вместе с Вооруженными Силами Украины.



Оля Полякова с детьми на сцене в Грузии / Фото прессслужбы



7 тысяч человек пришли на концерт Поляковой / Фото прессслужбы

Грузинский народ, испытавший на себе не понаслышке, что такое война, чувствует общность со всеми украинцами, а некоторые из них рискуют своей жизнью, отправляясь в Украину воевать. Для многих грузин эта война является продолжением их собственной борьбы с Россией. Большое спасибо и низкий поклон матерям, чьи дети защищают украинские земли. С начала войны пролито крови по меньшей мере десяти грузин, борющихся на стороне Украины. Герои не погибают!

– заявила на сцене Полякова.

Во время благотворительного мероприятия зрители онлайн могли пожертвовать, а также все средства пойдут на помощь Украине благодаря приобретенным билетам. Следующие благотворительные концерты Оли Поляковой пройдут в Праге. Артистка даст сразу два концерта – 30 июня и 1 июля. Оба выступления состоятся на сцене театра HYBERNIA.



Полякова объединила на концерте грузин и украинцев / Фото прессслужбы

Творчество Поляковой после вторжения