У "Новому палаці" у Тбілісі на благодійному концерті на підтримку України зібралось понад 7 тисяч людей. Захід допоміг організувати друг України, а також ексучасник проєкту "Холостяк" Іраклі Макацарія спільно зі своїм благодійним фондом Save Ukraine. Серед глядачів у залі було багато українських дітей-біженців, деякі з них вийшли на сцену з жовто-блакитними прапорами під пісню Полякової "Щасливі люди".
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У новій пісні "Доленька" Оля Полякова викликала у пам'яті багатьох переселенців важкі спогади з дня повномасштабного вторгнення Росії – 24 лютого. Також вона подякувала грузинським матерям за те, що ті виховали гідних синів, які поїхали воювати з Росією разом зі Збройними Силами України.
Оля Полякова з дітьми на сцені в Грузії / Фото пресслужби
7 тисяч людей прийшли на концерт Полякової / Фото пресслужби
Грузинський народ, який випробував на собі не з чуток, що таке війна, відчуває спільність з усіма українцями, а деякі з них ризикують своїм життям, відправляючись в Україну воювати. Для багатьох грузинів ця війна є продовженням їхньої власної боротьби з Росією. Велика подяка та низький уклін матерям, чиї діти боронять українські землі. З початку війни пролито крові щонайменше десяти грузинів, що борються на боці України. Герої не вмирають!
– заявила на сцені Полякова.
Під час благодійного заходу глядачі онлайн мали змогу робити пожертвування, а також усі кошти підуть на допомогу Україні завдяки придбаним квитками. Наступні благодійні концерти Олі Полякової відбудуться у Празі. Артистка дасть одразу два концерти – 30 червня та 1 липня. Обидва виступи відбудуться на сцені театру HYBERNIA.
Полякова об'єднала на концерті грузинів та українців / Фото пресслужби
Творчість Полякової після вторгнення
- Зазначимо, що до вторгнення Росії в Україну 24 лютого у Олі Полякової був повністю російськомовний репертуар. З цими піснями жінка збирала стадіони, але тепер планує писати лише українські хіти.
- Раніше у неї не було жодної пісні українською мовою, лише російською. Зараз їх уже шість, а до осені артистка планує записати цілий альбом.
- Нещодавно Оля Полякова завершила тур Сполученими Штатами Америки. У кожному місті Америки Оля зверталася до глядачів з проханням підтримати ініціативу президента України "United24 – платформа для збору пожертв з усього світу".
- Після першої частини туру в США артистка зазначала, що такі концерти – це не лише спосіб зібрати кошти на підтримку України, а й можливість нагадати, що війна в нашій країні триває. Світ втомлюється від щоденних новин про війну, з часом інтерес людей до подій в Україні зникає.