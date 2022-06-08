Многие украинские звезды сейчас помогают Украине, находясь за границей. Оля Полякова одна из них. Присутствие наших знаменитостей в других странах мира также напоминает, что война в Украине продолжается.

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Оля Полякова о концертах за границей

Через сто дней Оля Полякова объехала практически всю Европу и Соединенные Штаты Америки. Благотворительный тур США состоял из концертов в девяти городах. Артистка проехала на побережье Тихого океана, центральную часть Америки, Атлантическое побережье.

Я никогда не была в стольких американских городах. Везде абсолютно полные залы, люди в украинских нарядах, с флагами Украины. Все поддерживают. Люди приезжали из других городов и стран. Из Канады, фаны из Колумбии. То есть на концерты пришли не только наши диаспоры,

– рассказала исполнительница.

Оля опасается, что люди за границей могут привыкнуть к войне в Украине. Противостояние агрессору продолжается, однако о войне в нашей стране уже не говорят так, как раньше. Люди постепенно привыкают к тому, что происходит в Украине, однако нужно снова и снова напоминать им о том, что украинцы сопротивляются российским оккупантам.

Кроме того, что Полякова на концертах собирает средства для Украины, она дает интервью иностранным изданиям, рассказывает о войне. Все для того, чтобы ужас, который сейчас есть в Украине, не превратился в рутину.

Есть риск того, что мир устанет. Наступит лето – и люди начнут жить свою жизнь и могут не так остро реагировать, не так помогать. Мы не должны позволить, чтобы война в Украине превратилась в рутину. Мир должен понимать, что мы стоим на грани этой войны, мы защищаем его от российской агрессии ценой потерь собственного народа,

– подчеркнула исполнительница.

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