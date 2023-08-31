Я в Украине, – Полякова ответила хейтерке, которая осудила ее за "роскошную жизнь" во время войны

Украинская певица Оля Полякова недавно провела концерт в Ницце, после которого решила отдохнуть возле моря. Некоторым хейтерам артистки это не понравилось, поэтому они раскритиковали ее.

Полякова показала в инстаграм-сторис, что ей написала подписница. Женщина осудила певицу за "роскошную жизнь" во время войны.

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Полякова обнародовала скриншот переписки, в которой пользователь соцсети упрекнула артистку.

"А во м не стыдно показывать свою роскошную жизнь на фоне происходящего в Украине? Как вы красиво и сладко живете! А зачем это выставлять на показ? Вас видят миллионы украинцев, которые в подвалах сидят и боятся бомбардировки, как им это видеть?", – написала хейтерша.

Полякова не стала молчать и резко ответила женщине. Оказалось, что хейтерша живет за границей, в то же время Полякова остается в Украине.

Я живу в Киеве. Я и мои дети периодически спим в подвале! А вот вы сидите за границей и пишете мне хрню. Просто стыд,

– ответила артистка.



Оля Полякова ответила хейтерке / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Олю Полякову критикуют не впервые