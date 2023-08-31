Серга назвал имя этой артистки. По его словам, это Тина Король. Именно она пока отказывается выступать перед бойцами у линии фронта.

Не упустите "Здесь вам не Украина": Коля Серга шокировал историей с пророссийской бабушкой в Дружковке

Коля Серга признался, что многие артисты отказываются от таких концертов. Преимущественно это звезды, часто находящиеся за границей.

В то же время некоторые из них обещают, что выступят перед защитниками, но потом не приезжают.

Тина Кароль, например. Она за день (до концерта – 24 Канала) постоянно "сьезжала", отказывалась. Ну, ей было страшно. И я понимаю, что у нее есть какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталям присоединится,

– высказался Серга.

Он добавил, что не только Кароль отказывалась от выступлений у фронта.

Артист с пониманием относится к тому, что людям, находящимся за границей, страшно приезжать на передовую.

"Этот страх очень иррационален. Он где-то преувеличен и сковывающий. И ты понимаешь, что даже если взять такого человека с собой, то будет больше проблем", – считает Серга.

Кроме того, певец рассказал, кто из звезд его приятно удивил. По его словам, это Козак Сиромаха, а также лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин.

Смотрите полное интервью с Колей Сергой: видео

Что делает Культурный десант