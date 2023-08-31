Серга назвал имя этой артистки. По его словам, это Тина Король. Именно она пока отказывается выступать перед бойцами у линии фронта.
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Коля Серга признался, что многие артисты отказываются от таких концертов. Преимущественно это звезды, часто находящиеся за границей.
В то же время некоторые из них обещают, что выступят перед защитниками, но потом не приезжают.
Тина Кароль, например. Она за день (до концерта – 24 Канала) постоянно "сьезжала", отказывалась. Ну, ей было страшно. И я понимаю, что у нее есть какие-то причины, но базовая – просто страх. Может, она к госпиталям присоединится,
– высказался Серга.
Он добавил, что не только Кароль отказывалась от выступлений у фронта.
Артист с пониманием относится к тому, что людям, находящимся за границей, страшно приезжать на передовую.
"Этот страх очень иррационален. Он где-то преувеличен и сковывающий. И ты понимаешь, что даже если взять такого человека с собой, то будет больше проблем", – считает Серга.
Кроме того, певец рассказал, кто из звезд его приятно удивил. По его словам, это Козак Сиромаха, а также лидер группы "The ВЙО" Мирослав Кувалдин.
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Что делает Культурный десант
- Коля Серга стал одним из основателей "Культурного десанта". Артист часто бывает на передовой, где он поддерживает защитников.
- К команде Серги уже присоединились Александр Чемеров, Александр Ярмак, Светлана Тарабарова, Павел Вышебаба и многие другие известные культурные деятели.
- "Культурный десант" работает вдоль всей линии фронта и в местах реабилитации военных, поддерживая их боевой дух и морально-психологическое состояние.