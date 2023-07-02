Не всем подписчикам певицы понравилось ее участие на прайде. В комментариях под постом Поляковой некоторые из них начали писать ей негативные комментарии.
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Полякова возглавила колонну на ЛГБТ-марше
Украинская певица стала во главе украинской колонны во время праздничного шествия по улицам Лондона и поддержала всех представителей украинского сообщества ЛГБТ+.
На марше Оля Полякова появилась в воинственном образе с мечом в руках. Дизайнеры разработали ей блестящие доспехи в цветах украинского флага, а на груди артистки красовался герб Украины.
Образ звезды дополнила роскошная корона на голове, а также золотой плащ.
Оля Полякова на ЛГБТ-прайде в Лондоне / Фото из ее инстаграммы
В соцсетях звезда отметила, что права всех людей должны защищаться, ведь это путь понимания свободы.
Абсолютное понимание свободы – это когда ты относишься ко всем проявлениям человеческого толерантности. Люди должны быть свободны. Главное в мире – любовь. Любовь, только она, реально спасает сегодня,
– написала Полякова.
По ее словам, воюющие на передовой представители ЛГБТК сталкиваются с невероятными трудностями, когда дело касается заботы о партнере, детях, недвижимости.
"Сейчас Украина проходит сложный путь политических и культурных трансформаций. Я уверена, что дух свободы, что мы видим на лондонских улицах, мы скоро увидим в Киеве!", – добавила Оля.
Реакция сети
Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на участие в ЛГБТ-марше. Много комментариев откровенно отрицательные:
- "Зачем нам это навязывать? Это отклонение от природы, но это дело каждого. Я не хочу, чтобы детям пропагандировали, что это хорошо".
- "Фу, мерзко, а как же семейные ценности? Зачем вы это делаете? Ради денег? Одним действием вы оттолкнули от себя поклонников".
- "В стране война, а они стыд пропагандируют..."
- "Люди, которые еще предстоят, чтобы остановились… Бог создал женщину и мужчину, для чего эту гадость тянуть домой".
- "Не дай Бог такое. Это против природы".
- "Это все и делается для того, чтобы людей на планете уменьшалось. Интересно, она хотела бы, чтобы ее дочери были ЛГБТ и она осталась без внуков?"
- "Ужас, женщина, имеющая двух дочерей, не такой пример должна подавать мать своим детям. Зачем нам в Украине такое проклятие?"
В то же время многие поклонники поддержали певицу и подчеркнули, что сейчас важно говорить об этом публично:
- "Ольга, вы очень смелая. Спасибо, что презентуете Украину толерантной ко всем людям".
- "Я в ах*е от комментаторов. А то, что нас защищают в ВСУ представители ЛГБТК+ кажется никто не считает?!"
- "Зашла в комменты и о**инила, каждый второй пишет о "навязывании". Но все имеют право на любовь и отношения, которые они хотят!"
- "Горжусь и очень хочу, чтобы наше население наконец осознало, что каждый имеет право жить так, как ему нравится".
- "Лучше смотреть на однополые отношения, где есть уважение, равенство, а не на "традиционные" семьи, где мужчина лупит женщину, где бухают и выносят из дома имущество".
К слову, недавно MELOVIN был гостем стендап-шоу "Биография". Комики шутили о представителях ЛГБТ-сообщества, однако юмор превратился в буллинг, поэтому артист решил уйти из программы. Что MELOVIN говорит о скандале и прощении организаторов – читайте в статье.