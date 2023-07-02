Не всем подписчикам певицы понравилось ее участие на прайде. В комментариях под постом Поляковой некоторые из них начали писать ей негативные комментарии.

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Полякова возглавила колонну на ЛГБТ-марше

Украинская певица стала во главе украинской колонны во время праздничного шествия по улицам Лондона и поддержала всех представителей украинского сообщества ЛГБТ+.

На марше Оля Полякова появилась в воинственном образе с мечом в руках. Дизайнеры разработали ей блестящие доспехи в цветах украинского флага, а на груди артистки красовался герб Украины.

Образ звезды дополнила роскошная корона на голове, а также золотой плащ.



Оля Полякова на ЛГБТ-прайде в Лондоне / Фото из ее инстаграммы

В соцсетях звезда отметила, что права всех людей должны защищаться, ведь это путь понимания свободы.

Абсолютное понимание свободы – это когда ты относишься ко всем проявлениям человеческого толерантности. Люди должны быть свободны. Главное в мире – любовь. Любовь, только она, реально спасает сегодня,

– написала Полякова.

По ее словам, воюющие на передовой представители ЛГБТК сталкиваются с невероятными трудностями, когда дело касается заботы о партнере, детях, недвижимости.

"Сейчас Украина проходит сложный путь политических и культурных трансформаций. Я уверена, что дух свободы, что мы видим на лондонских улицах, мы скоро увидим в Киеве!", – добавила Оля.

Реакция сети

Однако подписчики певицы неоднозначно отреагировали на участие в ЛГБТ-марше. Много комментариев откровенно отрицательные:

"Зачем нам это навязывать? Это отклонение от природы, но это дело каждого. Я не хочу, чтобы детям пропагандировали, что это хорошо".

"Фу, мерзко, а как же семейные ценности? Зачем вы это делаете? Ради денег? Одним действием вы оттолкнули от себя поклонников".

"В стране война, а они стыд пропагандируют..."

"Люди, которые еще предстоят, чтобы остановились… Бог создал женщину и мужчину, для чего эту гадость тянуть домой".

"Не дай Бог такое. Это против природы".

"Это все и делается для того, чтобы людей на планете уменьшалось. Интересно, она хотела бы, чтобы ее дочери были ЛГБТ и она осталась без внуков?"

"Ужас, женщина, имеющая двух дочерей, не такой пример должна подавать мать своим детям. Зачем нам в Украине такое проклятие?"

В то же время многие поклонники поддержали певицу и подчеркнули, что сейчас важно говорить об этом публично:

"Ольга, вы очень смелая. Спасибо, что презентуете Украину толерантной ко всем людям".

"Я в ах*е от комментаторов. А то, что нас защищают в ВСУ представители ЛГБТК+ кажется никто не считает?!"

"Зашла в комменты и о**инила, каждый второй пишет о "навязывании". Но все имеют право на любовь и отношения, которые они хотят!"

"Горжусь и очень хочу, чтобы наше население наконец осознало, что каждый имеет право жить так, как ему нравится".

"Лучше смотреть на однополые отношения, где есть уважение, равенство, а не на "традиционные" семьи, где мужчина лупит женщину, где бухают и выносят из дома имущество".

К слову, недавно MELOVIN был гостем стендап-шоу "Биография". Комики шутили о представителях ЛГБТ-сообщества, однако юмор превратился в буллинг, поэтому артист решил уйти из программы. Что MELOVIN говорит о скандале и прощении организаторов – читайте в статье.