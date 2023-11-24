Лечится огромными дозами гормонов – Полякова сообщила о серьезной болезни своей мамы

Украинская исполнительница Оля Полякова поделилась, каким заболеванием страдает ее мама Светлана. Болезнь у женщины обнаружили только недавно.

Артистка рассказала, что раньше ее мама много лет проживала в России и находилась в отношениях с россиянином. После войны Полякова некоторое время проживала с мамой во Франции.

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У мамы Оли Поляковой обнаружили серьезное заболевание

Полякова рассказала, что ее мама прожила в России более 20 лет. Однако через 2 месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину навсегда уехала из своего дома. Сейчас Светлана переехала в Великобританию с ее младшей дочерью Алисой.

Мама сейчас лечится. Она не любит, когда я рассказываю о ней какие-нибудь вещи. Но когда началась война, моя мама через два месяца покинула территорию России и больше никогда туда не вернулась. Человек 22 года прожил в своем доме, но встал и уехал. И больше не вернулась и не вернется, ведь мы этот дом продали,

– сказала Оля.

Певица поделилась, что в Великобритании ее маме поставили диагноз. По словам Поляковой, сейчас ее мать проходит лечение.

Она попала в больницу и у нее обнаружили аутоиммунную болезнь. Это не щитовидка. В России и Украине не могли поставить диагноз, и только в Британии нашли, что это такое. И там она лечится. Это аутоиммунное заболевание крови. Не рак, но не хорошая штука. Лечится огромными дозами гормонов,

– отметила артистка.

Оля сказала, что маму лечат абсолютно бесплатно. По мнению артистки, если бы пришлось платить, это были бы огромные средства.

Хочу отдать должное Великобритании. Мама моя пенсионного возраста, я себе даже не понимаю, сколько бы это стоило, если бы у нее не было истории, что она обслуживается как беженка из Украины,

– добавила звезда.

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