Полякова решила не разглашать имени знаменитости. В то же время фаны предположили, что это может быть Тина Кароль или Настя Каменских.
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Полякова призналась, кто из украинских звезд ее бесит
Исполнительница отметила, что эта знаменитость всех называет "солнышко". По ее мнению, это звучит унизительно.
У нас есть одна артистка, которая всех называет "солнышко". Меня это дико бесит. Бесит так, что дальше некуда,
– поделилась певица.
В то же время, имени звезды Оля Полякова решила не рассекречивать.
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Комментаторы предположили, кто может бесить Полякову
Под видео люди написали, что певица могла говорить о Тине Кароль, ведь они с Поляковой долгое время враждовали.
Кроме Тины, под прицелом оказалась еще одна певица – Настя Каменских. Зрители вспомнили ее скандальное интервью с Ефросининой, во время которого она неоднократно называла Машу "котиком" и "солнышком". В результате поклонники предположили, что он также потенциально может быть человеком, о котором сказала Оля Полякова.