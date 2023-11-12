Оля Полякова считает, что украинские блогеры не показывают свою жизнь в инстаграме. Об этом звезда заявила после того, как вспомнила о Саше Бо, которая показывала красивую семейную жизнь с Игорем Пустовитом, несмотря на реальные токсичные отношения.

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Полякова о лжи в соцсетях

Инстаграм и соцсети – это вообще в основном ложь. Начиная с нереальных фото, фотошопа и заканчивая нереальной жизнью. Вот кто мне рассказывал: а ты знаешь, этот блоггер купил Porsche, еще что-то, жене купил, они зарабатывают огромные деньги. Нет, украинские блоггеры не зарабатывают огромные деньги,

– сказала Оля Полякова.

Певица отметила, что не будет называть конкретные фамилии, но лжи в интернете очень много. Она заметила, что то же Porsche может быть не новым, или купленным не полностью, а через бартер. Таких деталей много, а блоггеры их обходят.

"Могут быть скрыты нездоровые отношения, не та жизнь, которую они хотят показать, не те фигуры, не та внешность, не такие прекрасные умные и воспитанные дети", – считает Оля Полякова.

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Ранее Ефросинина вспомнила о лжи Остапчука

Маша Ефросинина в том же выпуске вспомнила, как ей в интервью наврал Владимир Остапчук. Он поведал ей счастливую историю семейной жизни с первой женой. Но к тому времени шоумен уже некоторое время жил с другой.

Речь идет о браке Остапчука с Еленой Войченко. В октябре 2019 года появилась новость о разводе супругов. В то же время, неделю до этого телеведущий давал интервью Ефросининой, где рассказывал о прекрасных отношениях с женой. Впоследствии стало известно, что у Остапчука новая любимая (теперь это его вторая бывшая жена).