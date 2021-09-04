Оля Полякова призналась, извинился ли Валерий Меладзе за то, что назвал ее "фриком"

Известная украинская певица Оля Полякова недавно попала в скандал с братьями Меладзе. Звезда призналась, что Валерий Меладзе, который назвал ее "фриком", якобы жалеет о своих словах. Однако ни лично, ни публично извиняться пока не планирует.

Украинская певица Оля Полякова поделилась новыми деталями конфликта с Валерием Меладзе. Она призналась, что певец не извинился за то, что называл ее "фриком".

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Мне передали, что он сказал одному из продюсеров, он жалеет, но мне не звонил. Я думаю, что со временем мы, возможно, помиримся, но мы и не ссорились,

– призналась Оля Полякова.

Исполнительница добавила, что она бы не хотела, чтобы артисты самоутверждались за чей-то счет.

"Я за то, чтобы люди друг друга не обесценивали. Иногда и артисты, и люди вообще обесценивают друг друга, чтобы как-то подняться. Но нельзя давать себя обижать. Девушки, не молчите – сразу бейте в морду, – сказала моя Алиса", – добавила певица.

Что известно о скандале Поляковой с Меладзе

Все началось с того, что Оля Полякова публично поддержала Ани Лорак, которая ранее обвинила Константина Меладзе в домогательствах. Однако после этого в его защиту в свою очередь стали Надежда Мейхер и Анастасия Приходько.

Впоследствии на обвинения в домогательствах ответил брат Константина Меладзе – Валерий. Он заявил, что Оля Полякова просто хочет пропиариться, а также назвал ее "фриком", а не исполнительницей.

"Королева ночи" молчать не стала. Она записала видеообращение, в котором поинтересовалась, когда Валерий Меладзе объявит свою позицию относительно вооруженной агрессии России против Украины.

Тогда Полякова "оставила вопрос открытым", однако конфликт утих. Также звезда сообщала, что просто хотела всем донести месседж – не стоит молчать, когда обижают.