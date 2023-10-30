Оля Полякова призналась, что о конфликте с Тиной Кароль уже не стоит вспоминать, ведь он был очень давно, а теперь неактуален. Но заметила, что теперь титул "плакальщицы" перешел к ней через новые грустные песни.

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Чем завершился конфликт Поляковой и Кароль

Оля Полякова добавила, что Тина Кароль больше не обижается.

Я уже давно "плакальщица". Люди под моими грустными песнями пишут, что титул главной "плакальщицы" страны медленно перешел к Поляковой. Так что Тина на меня больше не обижается,

– ответила знаменитость.

А звезда активно поддерживает дружбу с другими звездными коллегами. Она назвала имена тех, с которыми больше всего на связи.

"Это Маша Ефросинина, Соня Плакидюк, Ника Белоцерковская, волонтер Светлана Легкая, Алан Бадоев, Даша Астафьева", – поделилась Оля Полякова.

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Что произошло между Олей Поляковой и Тиной Кароль

Еще в начале 2021 года Оля Полякова в одном из выпусков развлекательного шоу назвала Тину "плакальщицей на похоронах". Тогда Кароль ответила: сказала, что будет плакать, но не на похоронах.

Полякова извинялась перед Тиной и объясняла, что ее слова касались репертуара артистки. Но последняя сумела использовать весь шум в свою пользу – тогда Кароль представила трек "Скандал".

Оля Полякова высказывалась об этом скандале в интервью Рамине Эсхакзай. Тогда она заявила, что этот конфликт частично был искусственным и высосанным из пальца: "Было у меня с той же Тиной во что-то я пи*донула. Это было некрасиво с моей стороны, не то я имела в виду. Немного меня подставили. Когда я неправа, я всегда извиняюсь. Я попросила прощения в тот же день. Люди должны понимать, что все эти скандалы, они немного для развлечения".