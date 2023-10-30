Теперь певица прокомментировала работу на празднике. Кроме того, она рассекретила сумму своего самого большого гонорара за корпоратив. Выяснилось, что это более 100 тысяч долларов.

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Оля Полякова высказалась о скандальной свадьбе во Львове

Певица в очередной раз подчеркнула, что артисты не должны узнавать, откуда люди берут деньги, когда устраивают грандиозные празднования, их работа – развлекать людей.

Сегодня, если честно, очень много свадеб. И не все люди, которые устраивают свадьбу, украли деньги у государства. Люди сегодня не хотят затягивать, они не знают, что будет завтра. Потому они гуляют. И некоторые гуляют за последнее. Наше артистическое дело — это работать, а не сажать тех, кто украл. Их пусть сажает власть. Мы можем спросить, но вряд ли нам скажут правду: честно заработанные деньги или нет,

– поделилась исполнительница.

Также артистка отметила, что важно сейчас "не сожрать друг друга" внутри страны, когда возникают столь скандальные ситуации.

Самый большой гонорар Оли Поляковой

"У меня была очень большая сумма. Это было перед войной. На Новый год. Я не только должна была петь, но и вести вечеринку. Это была новогодняя ночь и двойной, двойной гонорар. 100 тысяч долларов да, было", – призналась певица.

Но Полякова тогда заболела ковидом и вернула деньги заказчикам. "Я просто рыдала. Это был зашквар", – добавила исполнительница.

Интервью с Олей Поляковой: смотрите видео онлайн

Скандальная свадьба во Львове и гонорар Поляковой: что известно