"Забыли о годовщине": Оля Полякова тронула сеть редким фото с мужем и дочерьми

Украинская певица Оля Полякова вместе со своим мужем, бизнесменом Вадимом Буряковским отмечает 19-летие их брака. Оказывается, супруги забыли о важной дате, поэтому планируют отпраздновать позже.

Полякова поделилась редким фото с мужем и дочерьми – Машей и Алисой. Раньше она показывала свою маму и посвятила ей нежные слова в день рождения.

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Полякова в браке 19 лет

11 сентября певица поздравила мужа с 19 годовщиной брака. По случаю праздника Полякова обнародовала семейную фотографию.

Оказывается, звезда с любимым забыла о важной дате. Она добавила, что не планирует устраивать громкое празднование. Оля с мужем только хочет, чтобы скорей закончилась война.

Нашей семье сегодня 19! Конечно, мы оба забыли об этом, но когда так долго знаешь друг друга, это не страшно… Страшно, когда война разделяет, забирает… Дай нам Бог мира и победы! Тогда отпразднуем!

– написала Полякова.

На фотографии вся семья позировала вместе, прислонившись друг к другу. Поклонники отметили, что старшая дочь Мария похожа на Полякову, а младшая Алиса – на папу.



Оля Полякова с мужем и детьми / Фото с ее инстаграммы

Фаны в комментариях поздравили звездную пару с годовщиной брака:

"Искренние поздравления! Великолепная семья, мира нас всем".

"Прекрасная семья, семейного вам счастья и благополучия".

"Поздравляю! Старшая дочь копия мамы, а меньшая - копия папы".

"Привет, счастье вашей семье! Вы классны!"

"Очень красивая семья".

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