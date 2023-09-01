Ранее освобожденный из российского плена защитник Мариуполя также снимался в клипе певицы на песню "Спасибо". Полякова часто публикует фото с Михаилом Диановым, из-за чего и начались слухи о романе.

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В инстаграм-сториске Оля Полякова показала, как Дианов ловит рыбу на территории ее коттеджа. Интересно, что певица не в первый раз показала фото с морпехом.



Полякова показала отдых с Диановым / Фото с ее инстаграммы

Поэтому подписчики засыпали певицу вопросами, встречается ли она с Михаилом. Полякова ответила на слухи.

Директ завален вопросами: "А вы с Михаилом Диановым пара?". Скажите, а что, нельзя просто с человеком дружить? Обязательно ли это ваше шпили-вилли нужно включать? Вы не забыли, что я замужем человек? И если честно, у меня очень много именно мужчин друзей. С Мишкой мы друзья, и мой Вадик с ним лучший друг,

– рассказала Оля.

Артистка пошутила, что она взяла Дианова в плен, поэтому он постоянно проводит с ней время.

"Он из одного плена вышел и в другой попал, к нам домой", – ответила Полякова.

Что известно о личной жизни Оли Поляковой

Певица замужем за бизнесменом Вадимом Буряковским, который старше ее на 16 лет. Пара вместе уже около 20 лет и воспитывает двух дочерей – 18-летнюю Марию и 11-летнюю Алису.

Раньше певица рассказывала, что никогда не разведется со своим мужем. По ее словам, иногда у них с мужчиной есть проблемы, но чувство опоры и фундамента всегда с ней.

В конце прошлого года в сети распространились слухи о разводе Оли и Вадима. Тогда певица решительно их опровергла, но и не стала скрывать, что из-за войны и расстояния у пары возникает множество конфликтов и ссор.

Добавим, что Михаил Дианов также был женат и от этого брака есть взрослая дочь. Пара развелась 12 лет назад. Ранее защитник рассказывал, что до сих пор любит бывшую жену, однако не решается снова сделать предложение.