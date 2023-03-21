Муж Оли Поляковой в то время жил по соседству с певческим ректором Киевского университета культуры и искусств Михаилом Поплавским. Однако не он подбросил студентке шанс выступить для состоятельного и женатого на то время Вадима, а проректор Ольга, которая впоследствии стала кумой и лучшей подругой артистки.

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Как Полякова через Поплавского познакомилась с мужем

У Вадика был день рождения. И он попросил своего соседа Михаила Михайловича Поплавского на юбилей его пригласить какую-нибудь красивую и талантливую певицу. Я тогда была проректором в университете, помощником. Ну и, конечно, кто красив и талантлив? Конечно, Оля. Мы еще не были подружками. И Оля поехала выступать к Вадику на день рождения. И потом у них понеслось, поженились,

– рассказала Ольга.

После этого юбилея их пути разошлись, но они встретились снова уже на телевидении, когда Полякова пробивала путь в шоу-биз через все возможные проекты.

"Начали работать вместе, дружить. Уже потом я окрестила Алису, младшую дочь. Поэтому теперь мы родственники. Не просто родственники. Это действительно самая близкая и самая лучшая моя подружка", – поделилась Ольга.

Кума Оли Поляковой / Скриншот с видео

Кстати, в интервью Рамине Эсхакзай Оля Полякова рассказала не только о своей жизни, но и о маминой. Выяснилось, что Светлана не разошлась с россиянином. Она уехала в Европу, а тот остался в России, так что теперь, по словам певицы, "они могут видеться где-то на выезде", потому что тот "нормальный, против путинского режима".