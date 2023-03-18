Мама Оли Поляковой была замужем за послом России в Уругвае. Однако четыре года назад мужчина скончался от рака. Светлана нашла нового бойфренда-россиянина. Они до сих пор в отношениях, потому что он якобы против войны в Украине.

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Оля Полякова об отношениях мамы с россиянином

Для нее это трагическая история, потому что пришлось развестись, и они могут видеться где-то на выезде. Он нормальный, он все понимает, он, конечно, против путинского режима,

– подчеркнула Оля Полякова.

Более того, выезжать из России Светлана не хотела даже после полномасштабного вторжения, на этом настояла ее звездная дочь.

"Вы же помните, какую деятельность я вела в соцсетях. Мне было очень страшно за нее, но я все равно продолжала это делать. Я говорила: "Мама, ты у меня там как заложник, я боюсь за тебя. Потому что непонятно, как они захотят закрыть мне рот, если ты там находишься". Я постоянно думала, как они захотят нажать на меня из-за нее", – поделилась певица.

Оля Полякова с мамой и дочерьми / Фото из инстаграма певицы

Полякова продала элитный дом в России

Оля Полякова также призналась, что совсем недавно продала роскошный дом мамы в России. Его купили за 15% реальной стоимости.

"Это был очень красивый элитный дом в хорошем районе с красивым лесом на территории. Очень жаль, что мы не смогли получить хотя бы те деньги, которые мы вложили, но просто продавали, потому что нужно было избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь больше ничего общего с Россией", – прокомментировала артистка.

Похоже, так Оля Полякова попыталась продемонстрировать, что возвращаться в Россию ее мама не планирует.