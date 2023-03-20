Об этом Оля Полякова рассказала в интервью Рамине Эсхакзай. Она пожаловалась, что не отбила даже половину того, что вложила в имение.

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Оля Полякова продала дом в России

У нас там был дом, и совсем недавно мы его продали. Продали за 15% от его стоимости. Это был очень хороший элитный дом в хорошем районе с хорошим лесом на территории. Это было очень красиво,

– заявила Оля Полякова.

"Очень жаль, что мы не смогли получить хотя бы те средства, которые в него вложили, но просто продавали, потому что нужно было избавиться от этой недвижимости, чтобы не иметь больше ничего общего с Россией. Поэтому уже недвижимости в России нет", – добавила певица.

Напомним, еще в интервью Маше Ефросининой в 2020 году Оля Полякова рассказала, что в начале отношений муж Вадим воплотил ее "хочу" и приобрел дом в Москве: "Я вышла замуж за очень обеспеченного мужчину, который обеспечивал меня, баловал... Это так круто когда тебе дарят драгоценности, бриллианты, когда ты видишь дом в Москве и говоришь: "Я его хочу", а он говорит: "Он твой". Похоже, именно его артистка продала недавно.