Певица Оля Полякова активно освещала новости, касающиеся войны в Украине. Поэтому ей удалили страницу в инстаграме.

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Оли Поляковой снова удалили страницу

Певица нашла другой способ обратиться к миру. На этот раз она записала видео в фейсбук, где обратилась к министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и его команде.

С начала войны львиная доля украинских культурных деятелей в своих соцсетях активно освещает ужасающие события, я не исключение. Благодаря своим страницам в инстаграме и фейсбуке мы постоянно держим связь со своей аудиторией и поддерживаем информационный фронт, сотрудничаем с благотворительными фондами, чтобы внести вклад в нашу общую победу,

– сказала Оля Полякова.

Исполнительница добавила, что в последнее время бот-атаки усилились, особенно на людей с многомиллионной аудиторией. На странице Оли Поляковой исчезали сообщения о благотворительном собрании или новости об обстрелах украинских городов.

"Нам цинично пытаются закрыть рот в освещении правды! Несмотря на то, что в последнее время мы максимально сдержаны в своих публикациях, взвешенные в формулировке мыслей и слов, думая о каждом шаге и каждой букве, соцсети все равно находятся под постоянной атакой. Сегодня моя страница в инстаграм была удалена. И такие случаи среди украинских исполнителей, к сожалению, не единичны", – отметила певица и попросила о помощи.

Оли Поляковой удалили страницу: видеообращение звезды

Заметим, это уже не первый случай со страницей Оли Поляковой. Еще в начале войны из-за освещения событий звезде заблокировали страницу в инстаграме. Впоследствии ей удалось восстановить аккаунт, но блог находился в теневом бане, то есть страницу нельзя было найти в сети.

Как Оля Полякова освещала войну: последнее