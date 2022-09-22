После объявления частичной мобилизации молодежь в России внезапно схватилась и отправилась на митинги вечером того же дня. В сети появилось немало роликов из протестов, однако Катя Осадчая считает, что их показывать украинцам не нужно.

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Катя Осадчая о протестах в россии

Не буду перепочивать жалкие марши и протесты. На болотах вышли кричать "нет войне" только когда их любимый руководитель решил к нам отправить на экскурсию. То есть раньше протестовать не было против чего? Фу… Противно. Низко. Не народ, а хлам,

– жестко написала Осадчая.



Катя Осадчая о протестах / Фото с инстаграм-сториз

Также телеведущая добавила, что российская молодежь придерживается достаточно лицемерной позиции, потому что не протестует против войны, а только против мобилизации.

"А еще та жалкая молодежь кричала "путина в окопы". То есть воевать надо, но не тем, кто вышел на протест, а тем, кто это придумал? Кто-то в той стране имеет ум? Какое-то сплошное дно. И без вариантов - будут усиливать производство больших пластиковых пакетов. То и заслуживают".

Катя Осадчая о протестах / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, акции протеста в россии проходили в нескольких городах, хотя прокуратура пригрозила протестующим 15 годам в вязице. Однако через несколько часов эти митинги разогнали, над людьми издевались, избивали их и задерживали.

Что сказала Полякова

Не сдержала эмоций и украинская певица Оля Полякова. Она показала короткий ролик из протестов, где люди кричат "жизнь нашим детям". Это и возмутило звезду.

А где вы раньше были? Только когда вас, россиян, это коснулось лично, и страх за ваших детишек заставил вас наконец выйти на улицу. И вы наконец-то кричите. А наших детей вам жалко не было? А нашим детям жизнь была не нужна?

– заявила Оля Полякова.

"Вы семь месяцев наблюдали, как на нас летят бомбы! Как тысячами погибают от ваших зловонных орков наши мирные люди, наши дети, старики. Пожинайте плоды своего долбанного молчания и неспособности противостоять своему кровавому оборотню. У него аппетит к мясу вашим. сыновей только разыгрался. Так что готовьте пакеты, добро пожаловать к нам на могилизацию".

Полякова о мобилизации и протестах: видео