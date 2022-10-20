Внучатый внук 35-го президента США Джон Кеннеди рассказал о своей службе в инстаграме, ведь уверен, что вскоре эта история всплывет в прессе. Он объяснил, что был так "глубоко тронут" событиями в Украине, что пошел в посольство и записался в Интернациональный легион.

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Внук Джона Кеннеди якобы воевал за Украину

Конор, крутивший роман с Тейлор Свифт, не имел военного опыта, но хотел помочь Украине. Чтобы к нему не относились снисходительно, он представился собратьям другим именем.

У меня не было военного опыта, и я не был хорошим стрелком, но мог носить тяжелые вещи и быстро учился. Я тоже был готов там умереть. Поэтому вскоре меня согласились отправить на северо-восточный фронт,

– рассказал Конор Кеннеди.

Звезда признался, что пробыл в Украине недолго и вернулся в США. На это якобы были причины, разглашать которые он не стал. Удивительно, но актеру понравилось быть военным, поэтому он не прочь вернуться на войну.

"Это страшно. Но жизнь проста, и вознаграждение за смелость и добрые дела существенно. Я знаю, что мне посчастливилось вернуться, но я бы также снова взял на себя все риски", – поразил Конор Кеннеди.

Внучатый внук Джона Кеннеди восхитился смелостью украинцев и подчеркнул, что "эта война определит судьбу демократии в этом столетии". По его словам, Украина жертвует всем ради крепкого мира, поэтому мир должен ей помогать – поддерживать беженцев, присылать медикаменты и воевать на ее стороне.

Эта война, как и все остальные, ужасна. Люди, которых я встречал, были самыми смелыми из всех, которых я когда-либо знал. Мои коллеги-легионеры – настоящие борцы за свободу. Как и граждане, которых я знал,

– заявил Конор Кеннеди.

Он также опубликовал фото своего друга Ника, на бронежилете которого была надпись на украинском языке: "Я готов встретиться со своим создателем и ответить на каждый снимок, который сделал. Слава Украине".

Побратим Конора Кеннеди на войне в Украине / Фото с инстаграммы актера