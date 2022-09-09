Теперь Оля Полякова презентует песни на украинском, однако радует поклонников привычным оптимизмом, который был в ее прошлых треках. Артистка верит в Вооруженные Силы Украины и нашу победу, потому новый трек решила выпустить именно об этом.

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Оля Полякова выпустила песню с верой в победу

Эта война – разве не самое страшное, что могло произойти с человечеством? Мы все переживаем ужасные потери, но я до сих пор учу себя верить. Даже когда нет сил, вдохновения и кажется, что это конец. Я записывала эту песню сквозь слезы, потому что в эти времена я каждый день хочу слышать, что все будет хорошо. И я действительно в это верю. Верю в победу, в ВСУ, в наше счастливое и независимое будущее,

– поделилась певица.

Новый сингл Поляковой называется "Все буде добре, Оля". Артистка немного изменила стиль, но сохранила главные признаки музыки, которую привыкли слышать от нее, – откровенность и искренность. В Украине артистка уже успела представить трек. Она спела его на концерте в киевском метро, который дала по возвращении в Киев.

В этой песне повторяется строчка, что у нас у всех выход один – верить, что все будет хорошо. И чаще говорить об этом себе и друг другу,

– подчеркнула артистка.

Оля Полякова – "Все буде добре, Оля": смотрите видео онлайн