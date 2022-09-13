Вадим Абрамов родом из Киева, однако даже после полномасштабного вторжения россии в Украину решил поддерживать страну-агрессорку. Деньги не пахнут, поэтому ведущий не стесняется развлекать тех, кто уже больше полугода убивает его земляков.
Читайте также Дочь Снежаны Егоровой честно ответила, сожалеет ли, что прекратила общение с мамой
Ведущий Вадим Абрамов оказался предателем
Сначала мужчина стал популярен в Украине, а затем продолжил строить карьеру в стране-агрессорке. После полномасштабного вторжения многие известные люди покинули россию, признали ошибки и навсегда разорвали любые сотрудничество с врагом. А Абрамов, похоже, решил воспользоваться ситуацией, когда конкурентов стало меньше.
Теперь Абрамов работает по российскому пропагандистскому каналу. Он молчит о войне в Украине, потому что за это могут без заработка оставить, а то и в тюрьму посадить.
В комментариях украинцы не сдерживают эмоций и желают Вадиму хорошего плавания по тому же известному маршруту российского корабля.
- "Никогда он мне не нравился. Так бесил. Теперь понимаю почему".
- "Никогда не нравился. Постоянно бесит".
- "Ой, я и забыла за его существование. Да ладно".
- "Мне сказать, куда он может сходить, знаете ли вы и так?"