Александре сегодня исполняется 19 лет. Воспоминаниями о дружбе с ней поделилась ее подруга (дочь Елены Кравец – 24 Канал) в эфире "Сниданок. Выходной".

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Девушки отлично дружили во время учебы в школе. Кроме того, они постоянно пересекались на съемочной площадке "Вечернего квартала" и дружили семьями.

По словам подруги, Александра всегда была душой компании в школе и имела много друзей.

У нас была такая компания детей "Квартала" и мы все были закончены друг с другом. Наши родители всегда были вместе и мы были всегда вместе. Я вспоминаю это как время легкости, безмятежности, я все это с теплом вспоминаю. Все хотели с ней играть и дружить, и это как-то чувствовалось. С ней всегда было интересно,

– вспомнила Мария Кравец.

Впоследствии из-за полномасштабной войны в Украине Александре пришлось прекратить вести соцсети и общаться с друзьями так, я это было раньше. К тому же сейчас девушка не имеет возможности видеться со своим папой.

"Она была больше папина. Она очень сильно любит своих родителей. Но между Владимиром и ею была очень тесная связь. То, что сейчас происходит очень сложно, как и для нас всех", – рассказала Мария.



Дочь Владимира Зеленского с родителями / Фото из соцсетей

Добавим, что сейчас Мария Кравец и Александра Зеленская не поддерживают такую тесную связь, ведь дочь президента ограничила круг контактов.

Я сейчас вообще не знаю ее ни одной страницы в соцсетях. Но было бы интересно, как складывается ее жизнь. Она очень хорошая девочка, очень светлая. Я желаю мира, хочется, чтобы ты кайфовала от этой жизни, наступил мир и ничего не бойся, все получится,

– передала поздравление Мария.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал, что его дочь Александра и сын Кирилл сейчас находятся в Украине. Дочь президента учится в одном из украинских вузов на юриста. успешно сдала экзамены и перешла на второй курс.