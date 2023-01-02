Нет места, – Оля Полякова заявила, что отказалась от русского языка на концертах

Украинская певица Оля Полякова заявила, что больше не будет петь русскоязычные хиты. Все песни она перевела.

Известная украинская певица Оля Полякова имела в основном русскоязычный репертуар до 24 февраля. Она исполняла эти хиты на своих концертах, но теперь решила петь только на украинском.

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Оля Полякова больше не будет петь на русском

Я больше не пою на русском. Все свои хиты я перевела на украинский. Новые песни пишутся исключительно на украинском, английском тоже. Нет уже места для русского языка,

– высказалась Оля Полякова.

, Оля Полякова рассказывала ранее о младшей дочери Алисе , которая категорически отказалась от русского языка. Она не позволяет родителям говорить по-русски и даже исправляет их ошибки.

Оля также упомянула о русских, к которым обращалась в начале войны. "Я никогда не верила, что можно промолчать. Это был шок. Потом публично вычеркивала всех их из своей жизни. Хорошо, что все равно отвалилось! Нам свое делать в своей стране жить и свой мир отвоевывать".

Что этому предшествовало

Еще в июле Оля Полякова и Маша Ефросинина попали в речевой скандал, когда продолжили вести свое шоу на русском языке. Но после волны критики они перешли на родной язык еще и на ютуб-канале.

К тому же, Полякова продолжала делать концерты и петь там русскоязычные хиты типа "Королева ночи" и "Шлепки". Однако за это ей тоже "прилетало". Например, финалист "Голоса страны" KHAYAT подверг критике артистов, которые на восьмой месяц войны дают концерты с русскоязычными песнями. Тогда в сети предположили, что речь шла об Оле Полякове.

Но потом артистка начала переводить русскоязычные хиты. Так, в одном из столичных заведений она впервые спела хит "Королева ночи" на украинском языке.