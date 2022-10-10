В своем эмоциональном видеообращении KHAYAT объяснил, что его терпение лопнуло после недавнего концерта, где артист собрал зал с русскоязычными песнями. Он не побоялся высказаться и разъяснил, почему двух украиноязычных песен в репертуаре недостаточно.

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Как KHAYAT пристыдил коллег за русскоязычный репертуар

В то время как одни артисты пишут песни на украинском, переводят свои альбомы, пытаются как-то изменить себя, общество, хоть и постепенно. Потому что у нас такое время, время войны, если кто-то забыл. Другие же с абсолютной уверенностью, с улыбкой, с разлетом кудрей еб*шат свои концертные программы на русском языке, добавляя каплю в виде украинской песни или двух, тыкая потом носом всех тех, кто задает объективные вопросы по поводу их русскоязычного материала,

– возмутился певец.

Однако больше всего KHAYAT раздражают не "толстолобые артисты", а публика, которая слушает их песни и покупает билеты на концерты. Певец считает, что полгода войны, страданий и издевательств ничему не научили некоторых украинцев, ведь днем они поют "Червону калину" и растягивают сине-желтые флаги, а вечером идут в рестораны и бары, чтобы "подрагивать под "русские" хиты".

С таким уровнем развития национального сознания, война будет продолжаться до тех пор, пока вы не перепрошиете свой мозг и не начнете чувствовать ответственность за свои поступки. Война будет продолжаться, пока одним будет позволено все, а другим ничего,

– подытожил KHAYAT.

К слову, в комментариях в инстаграме KHAYAT поддержала Тина Кароль, которая была его тренером на "Голосе страны" 9 сезон.

Я горжусь тобой,

– отреагировала певица.

Тина Кароль поддержала KHAYAT / Скриншот с инстаграма певца

Сеть узнала артистку, по которой "прошёлся" KHAYAT

Некоторые фоловеры KHAYAT уверены, что он "взорвался" из-за концерта Оли Поляковой в одном из ресторанов Киева. Там она спела несколько украиноязычных песен, выпущенных после 24 февраля, и переведенный на украинский язык хит "Королева ночи". Оставшаяся часть концертной программы была русскоязычной. Интересно, что на сцене артистка появилась с кудрями, о которых говорил певец в своем видео.

Сеть считает, что KHAYAT "прошёлся" по Поляковой / Скриншот с инстаграма певца