После того, как бросила курить: Оля Полякова поправилась на 8 килограммов
Источник:Оля Полякова
Украинская певица Оля Полякова рассказала поклонникам об определенных изменениях в своем теле. Она призналась, что поправилась на 8 килограммов.
Недавно певица сказала, что думает об украинских блоггерах. Полякова отметила, что многие из них не показывает настоящей жизни и лгут по поводу своих материальных благ и отношений.
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Оля Полякова призналась, что поправилась
По словам певицы, некоторые изменения в теле связаны с тем, что она перестала курить электронные сигареты. Также она начала больше есть, особенно сладости, которые раньше не любила.
Я две недели назад бросила курить "электронку". Бросила курить и пить спиртное. Но вместо этого начала жрать. И не только еду в ненормированных количествах, но еще и сладкое. То, что я никогда не ела – я просто не люблю сладкое. Но сейчас я хочу курить и потому тяну в рот шоколад, конфеты. Короче, люди, плюс восемь,
– отметила Полякова.
Артистка поделилась, что подсела на электронные сигареты около трех лет назад. Однако в течение того времени она это редко делала. Все изменилось после начала полномасштабной войны России против Украины. Тогда певица начала курить все чаще.
Началась война, и я очень сильно закурила,
– призналась знаменитость.
Оля добавила, что прекратила курить в тот момент, когда поняла, насколько это причиняет вред ее здоровью.
Что раньше говорила Оля Полякова
- Летом артистка рассказывала о нездоровых отношениях, которые случились с ней в юном возрасте. По словам Оли, парень очень ревновал ее и мог ударить по пустякам. Тогда певице было 16 лет и у нее еще не было правильных ценностей. Впоследствии они разошлись.
- В сентябре артистка поделилась со своими поклонниками, планирует ли она еще рожать детей. На что певица ответила, что "жизнь играет" и такое еще может случиться. Однако пока Полякова не планирует рожать.
- В начале ноября Оля Полякова и Маша Ефросинина признавались, что используют фильтры в соцсетях. По словам звезд, они делают это ради хорошего внешнего вида и не испытывают стыда.