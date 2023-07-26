Исполнительница Оля Полякова в новом выпуске с Машей Ефросининой обсудила "красные флажки". Это знаки, которые проявляют потенциальные партнеры, что могут свидетельствовать о склонности к абьюзу или просто недопустимое для кого-то поведение.

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Оля Полякова об абьюзивных отношениях

Среди "красных флажков" звезды назвали чрезмерную и безосновательную ревность. Оля Полякова вспомнила подобный случай в своих прежних абьюзивных отношениях.

У меня был такой ревнивый парень. Я когда в ресторане заказывала еду, я не должна была смотреть на официанта... И когда я однажды подняла глаза на официанта, чтобы что-то ему сказать, мне в голову полетел пакет с соком,

– поразила певица.

Оля Полякова призналась, что тогда ей было 16 лет и у нее не было правильных ориентиров. С бойфрендом она разошлась со временем.

"Если бы я рассказала маме… Это, кстати, о том, как важно создать откровенные отношения со своими детьми. Потому что я маме этого не рассказывала. Если бы я маме рассказала, она бы пошла и сама ему голову оторвала. Но я об этом молчала. Чего? А фиг его знает, потому что головы не было. Была глупа", – добавила звезда.

Оля Полякова о ревнивом партнере (с 17:00): смотрите видео онлайн

Заметим, что об этих отношениях Оля Полякова рассказывала и раньше. Артистка признавалась, что когда решила уйти от бойфренда, тот поджег квартиру знаменитости. Впоследствии мужчины, которых он нанял, поймали девушку под ночным клубом и жестоко избили чуть ли не до потери сознания. Певице рассекли бровь, травма повлияла на ее слух. Как рассказывала звезда несколько лет назад, это известный политик в Виннице.

Добавим, Оля Полякова делилась и другой жуткой историей. В возрасте 16 лет ее вывезли за город и пытались изнасиловать. Тогда артистка смогла договориться с ними и возвратиться домой. Это произошло еще до того, как Оля начала встречаться с абьюзером. "Это были отвратительные реалии 90-х беззакония и безнаказанности", – отзывалась Полякова.